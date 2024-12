Un ex entrenador de Godoy Cruz se ilusionó con dirigir a Vélez tras la salida de Gustavo Quinteros

El entrenador se encuentra en tratativas para hacerse cargo de El Nacional de Ecuador, luego de su último paso por el club Always Ready en la temporada 2020/21, pero aún no se ha concretado la firma, algo que ilusiona a los hinchas del Fortín. "Estoy hablando pero no firmé nada todavía, me tienen que mandar el contrato como para evaluarlo y finiquitar todo", aseguró Asad en una entrevista con radio La Red.

turco asad.jpg El Turco Asad fue entrenador de Godoy Cruz.

Además, sobre un eventual arribo con su equipo de trabajo a Liniers, el Turco Asad afirmó: "Sería un honor volver a Liniers, al Fortín, al club de mis amores. Vélez es mi sueño, mi casa, mi club, y si se da la oportunidad, bienvenida sea. Ojalá, siempre pegó en el palo, por una circunstancia u otra no se dio pero hoy estoy con esa posibilidad. Tenemos algo encaminado con Ecuador pero lo de Vélez supera todo".

Con respecto a la desvinculación de Gustavo Quinteros y su ausencia en el Trofeo de Campeones ante Estudiantes de la Plata, Omar Asad expresó: "Es entendible pero es raro perderse la posibilidad de un título. Es un tema delicado en el que uno obraría distinto, la prioridad es el club. Yo hubiera dirigido la final, es un título y no estoy en el lugar de Gustavo, pero yo me hubiera quedado. Son decisiones".

Gustavo quinteros.jpg Gustavo Quinteros dejó su puesto como entrenador de Vélez.

Finalmente habló del presente de Vélez y qué impronta le daría él como entrenador. "Lo haría jugar como lo que es: un grande. La historia va a demandar que se juegue a morir, dejando la vida en cada cancha y tratando de ser imbatibles de local y terminar en lo más alto. Al plantel lo veo bien, armado, sólido. Soy partidario de que la Copa hay que afrontarla con los mejores soldados. Seguramente hay que traer algún jugador, no digo traer once. Hay que dejar la base, la mayor cantidad posible y afrontar la Copa así sería buenísimo", cerró.

Omar Asad y sus épocas como entrenador de Godoy Cruz

Omar Asad tuvo dos etapas como entrenador de Godoy Cruz. La primera fue en la temporada 2009/2010 donde el Turco logró la hazaña histórica de clasificar al Tomba por primera vez a la Copa Libertadores 2011 con jugadores de la talla de Carlos Sánchez, Leonardo Sigali, Diego Villar, Ariel Rojas, David Ramírez, Nelson Ibañez y Sebastián Torrico.

turco asad godoy cruz.jpg Omar Asad en sus etapa como entrenador de Godoy Cruz.

Luego emigró al Emelec de Ecuador, tuvo un paso por San Lorenzo y volvió a Godoy Cruz a inicios del 2012. En un segundo paso menos exitoso, Asad fue víctima de resultados irregulares y dejó el club de manera definitiva.