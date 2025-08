Además de expresar los detalles sobre cómo se dio su llegada: "Esta oportunidad me llegó por intermedio de Hermes Desio (Director Deportivo del Fútbol Formativo de River hasta diciembre pasado). Por lo menos la gente que está al mando de esas escuelas, están contentos conmigo. Eso quiere decir que algo lindo dejaste. Te llena de orgullo".

"Fui convocado por River para asesorar a los técnicos que se están iniciando en las escuelas de fútbol"



"La gente de River es muy respetuosa. Llegué por intermedio de Hermes Desio"



Aunque aún tiene intenciones de volver a dirigir, el entrañable Pablo Vicó se mostró feliz: "Veo casi más de 800 chicos y asesoro entrenadores que tiene River, eso me permite tener la cabeza ocupada. Aparte, la gente de River un respeto total conmigo. No podían creer que les dijera que sí. Yo les pedí no dirigir a los chicos, pero sí es una linda función con los entrenadores".

Pablo Vicó2 Es un técnico respetado por el fútbol argentino.

El entrenador quiere volver a dirigir

En la entrevista realizada por Emiliano Nunia en el programa Super Deportivo Radio el histórico entrenador expresó: "Necesito tener esa adrenalina de volver a dirigir, pero tengo que esperar. Quiero trabajar en un club, donde quieran aspirar a un proyecto serio y con ambición. Hicimos cosas muy importantes en un club muy austero como Brown de Adrogué. A lo mejor me consideran un viejo arruinado, con falta de memoria, pero estoy entero y consciente".

También contó una curiosa anécdota que compartió con los hinchas del Sabalero: "Tengo dos ascensos, le ganamos a Independiente, le gané a Unión. Colón es un grande de verdad. Cuando enfrenté a Unión, el sábado fui a ver a Colón, después los hinchas me acercaron al hotel y lo único que me pidieron era ganarle a Unión. Después le ganamos 2-1".

Y ante la pregunta de Nunia sobre la posibilidad de dirigir al conjunto rosarino, no dudó: "¿Cómo no me va a gustar dirigir Colón? ¿A quién no le gustaría dirigir? Dios me libre y guarde. Es hermoso y más el momento que están viviendo. Puedo demostrarte que con una gran motivación y mucho trabajo se puede sacar adelante. Siempre con un presupuesto austero hice cosas muy lindas".