Los tres puntos sobresalientes de Scaloni: solidez, sacrificio y actitud

Desde que Gerardo Martino dejó de ser el técnico de la selección en el año 2016, la Selección Argentina y su -hoy- pasada generación sufrieron una dura vorágine azotada por una AFA al borde de ser intervenida, los cambios de entrenadores, de planteos y el peso de tres finales perdidas. Problemas con la prensa, el enojo de la gente y la falta de proyectos serios, le terminaron costando caro a una generación que logró poner a la Selección Argentina en una final del mundo, en dos finales de Copas América y primera en el ranking mundial de la FIFA.

Edgardo Bauza agarró un fierro caliente al hacerse cargo de una selección que corrió el riesgo de no contar con su pilar fundamental, Lionel Messi y que tenía sobre sus espaldas tres subcampeonatos recientes. Calma era lo que carecía en la concentración. Messi retornó y parecía que la paz llegaba al conjunto Albiceleste, pero malos planteos por parte del entrenador, Argentina comenzó a complicarse de cara a la clasificación de Rusia.

Bauza fue el primer apuntado por la prensa y los hinchas, por eso a los pocos meses de haber asumido en el cargo, fue despedido.

Parecía que la solución al mal funcionamiento del equipo era la llegada de un técnico innovador, Jorge Sampaoli quien consiguió darle a Chile su primer título (justamente frente a Argentina) y quién en ese entonces estaba en España, haciendo una buena campaña con el Sevilla.

El oriundo de Casilda, Santa Fe, dejó todas sus obligaciones en el viejo continente y llegó a su país para calzarse el buzo de entrenador argentino.

Nuevamente, los planes de la casa madre del fútbol local falló.

El funcionamiento no era bueno, los jugadores se notaban incómodos y Argentina cada vez quedaba más lejos de la clasificación a la Copa del Mundo. La selección debía ganarle si o si a Ecuadror en la altura para no tener que disputar el repechaje. El seleccionado comenzó perdiendo por 1 a 0 con un gol en el primer minuto de juego y el equipo no mostraba una imagen positiva dentro del campo. Cómo más de una vez, un mágico Lionel Messi convirtió 3 goles y le dio la clasificación a su equipo.

Sin embargo, a pesar de la alegría, el panorama no cambió par bien, sino que los propios jugadores se enemistaron, de alguna manera, con el entrenador. Argentina quedó eliminada en octavos de final frente a Francia y Sampaoli renunció a su cargo como entrenador.

Lucas Biglia, Gonzalo Higuaín y Javier Mascherano, tres históricos de la última camada de la selección finalista de la Copa del Mundo 2014, anunciaron el retiro de la Selección Argentina.

Luego de Rusia 2018, comenzó una etapa de sorpresivo renacer en el seleccionado, marcado por el recambio en el banco de suplentes y en el campo de juego.

Lionel Scaloni fue el ayudante de campo de Sampaoli en el último mundial y ante la inminente partida de Jorge, fue él quien asumió cómo entrenador interino de la selección mayor.

Al principio esta nueva etapa se caracterizó por el recambio realizado en el plantel. El ex jugador, realizó distintas pruebas y tuvo varios aciertos como Leandro Paredes cómo único volante central, la incorporación de Rodrigo De Paul, el lugar dado a Lautaro Martínez, el llamado a jugadores del fútbol local cómo Renzo Saravia (ahora en Portugal), Franco Armani o Esteban Andrada (quienes se disputan la titularidad).

Sin embargo, más allá del recambio aún no se lograba ver un buen despliegue futbolístico del equipo, algo lógico cuando se realizan cambios tan grandes en un equipo. Los únicos "sobrevivientes" de la antigua generación fueron Sergio Agüero (aunque no lo convocó de inmediato), Ángel Di Maria (quién llamó explícitamente al técnico demostrando sus intenciones de estar), y por supuesto, Lionel Messi.

Recién, casi un año después de haber asumido pudo verse un planteo definido por parte de la selección de Scaloni. El equipo empezó con el botín izquierdo pero fue evolucionando hasta jugar un gran partido con el local, Brasil. Argentina consiguió el tercer puesto en el certamen a base de tres factores fundamentales: solidez, sacrificio y actitud, que derivaron en un buen funcionamiento futbolístico.

Luego del certamen continental, Argentina disputó distintos amistosos frente a poderosas selecciones cómo Alemania, Ecuador y Brasil, sin perder ningún partido a base de los tres componentes mencionados anteriormente.

Finalmente, Scaloni fue nombrado como el entrenador oficial del seleccionado hasta Qatar 2022.

Argentina está tranquila y a base de un trabajo y una propuesta seria parece volver a ser el conjunto que llegó a pelear todos los torneos hasta lo más alto.

Fuente: Diario Marca