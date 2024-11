Tras la derrota de Godoy Cruz Pier Barrios habló de la mala racha y sacó la "cara por los pibes"

Consultado sobre el rendimiento del equipo, el futbolista de 34 años, nacido en Córdoba, respondió: "En el primer tiempo, por momentos fuimos mejores que ellos, pero no supimos golpear y, lógicamente, con equipos como Talleres, si no aprovechas tus momentos, también lo podés sufrir", dijo Barrios, que agregó: "Creo que más allá de eso fue un partido parejo y que se desvirtuó un poco con la lesión del Indio (Fernández)".

futbol-godoy cruz-talleres-pier barrios-01 (1).jpg El capitán Pier Barrios pidió paciencia y que no se carguen las tintas sobre los más jóvenes del platel de Godoy Cruz por esta racha adversa.

"Más allá de este momento donde no podemos ganar, estoy orgulloso porque en ningún momento vi a un compañero dejar de correr, dejar de meter, y teníamos todo en contra. Más allá de la bronca por no poder ganar, hay que valorar el esfuerzo que están haciendo estos pibes", Pier Barrios, capitán de Godoy Cruz "Más allá de este momento donde no podemos ganar, estoy orgulloso porque en ningún momento vi a un compañero dejar de correr, dejar de meter, y teníamos todo en contra. Más allá de la bronca por no poder ganar, hay que valorar el esfuerzo que están haciendo estos pibes", Pier Barrios, capitán de Godoy Cruz

Pier Barrios tiene fe para salir de esta racha adversa en la Liga Profesional

Al ser consultado sobre cómo se puede salir de esta mala situación del equipo, el jugador que llegó a Godoy Cruz en el 2022, fue claro y racional con su respuesta: "Somos un equipo que está jugando el fútbol argentino, y a todos los equipos les pasa, de entrar en estas rachas adversas. Lamentablemente no hemos encontrado la victoria en los últimos partidos, pero creo que tampoco hay que dramatizar tanto".

Pier Barrios ofreció una visión más panorámica de la situación del equipo y el club Godoy Cruz y recordó que "cuándo llegué al club, hace dos años medio, no se hablaba de otra cosa que del descenso, los números estaban en rojo. (La situación) Que duele, claro que sí, duele un montón, pero el club está creciendo, y tampoco hay que perder la humildad y ser consientes de que este grupo acostumbró a la gente a pelear por cosas importantes".

Luego hizo Pier un llamado a la reflexión para quienes perdieron la paciencia e insultaron: "Les pido por favor que no se la agarren con este grupo, y en el peor de los casos que se la agarren con los más grandes, que sabemos el rol que cumplimos. Sabemos que cuando las cosas vienen bien, el partido lo gana Santino Andino, que tiene tres partidos en Primera; y cuando vienen mal lo perdemos los más grandes. Eso pasó siempre, va a seguir siendo así, y quiero hacerme cargo yo, y no que estén perturbando la cabeza de los pibes, que lo primero que hacen es agarrar el celular para ver que es lo que dicen de ellos".