Tranquilidad en Boca por Esteban Andrada

El juvenil delantero de Vélez Sarsfield, Thiago Almada, de 18 años, aseguró que pidió patear el penal que le cometió Franco Armani y que definió la victoria de su equipo 2 a 1 porque el arquero riverplatense "siempre se tira cruzado" y por eso él le pegó de derecha, a la izquierda del guardavallas.

"Fue un triunfo muy importante por el rival y por lo que significa este estadio. El primer gol, el de Nicolás Domínguez, llegó cuando más nos presionaban y eso nos dio un poco de desahogo", empezó a comentar Almada, que esta semana y después de muchas idas y vueltas firmó contrato con el club de Liniers.

"Hicimos lo que pudimos ante un equipo que no da respiro. No se si el triunfo fue justo o no, pero estos partidos se juegan y se luchan con las armas que cada uno tiene", explicó posteriormente respecto del dominio ejercido por River durante la mayor parte del encuentro.

El gol de Almada:

Almada se ilusionó con "tratar de seguir con esta racha. Es que ya que llevamos cuatro triunfos seguidos".

"Y en cuanto al penal, no dudé en pedirlo y patearlo, porque estaba con mucha confianza y además sabía que Armani se tira siempre cruzado", reveló.

"Ya en el vestuario Fernando Gago me dijo que iba a hacer un gol. Y cuando terminó me mandó un mensaje de apoyo y me felicitó por eso", comentó finalmente Almada respecto del ex jugador de Boca Juniors que se quedó afuera del partido a último momento.