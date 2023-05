Tragedia en El Salvador: al menos 12 personas murieron por una estampida en un estadio

►TE PUEDE INTERESAR: Mundial Sub 20: los partidos de la segunda jornada y el debut en Mendoza

Los hechos llevaron a la suspensión del partido debido a la necesidad del ingreso de los cuerpos de socorro en el estadio Cuscatlán.

Por qué hubo una estampida en El Salvador

El periódico local La Prensa Gráfica informó que "los hechos ocurrieron debido a que se cerraron las puertas del sector general y la sobrepoblación de hinchas llevó a una estampida y al desvanecimiento de varios aficionados".

Uno de los testigos, dijo: "Los únicos responsables son los dirigentes de Alianza. No le echen la culpa a la gente. Eran dos puertas, no de portón, puertas de casa, para 4000, 5000 personas. Era un partido de cuartos de final, se sabía que iba a venir mucha gente. Cerraron el portón a los 25 minutos y la gente empezó a empujar porque quería ver el partido. A mi hijo lo aplastaron entre 20, yo pensé que se me iba. Dos puertas para 5000 personas. El responsable es Alianza. Acá hay gente muerta. Que se haga cargo Alianza. Yo salí de ahí para vivir. Hay niños, niñas, de 6, 7 años, que están vivos de milagro".