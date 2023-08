Tomás Marchiori, el arquero mendocino que bate récords y Demichelis quiere para River

marchiori.jfif Tomás Marchiori brilla en Atlético Tucumán y suena en River

Formado en Gimnasia y Esgrima, Tomás Marchiori tiene un récord de 727 minutos sin recibir goles superando la mejor marca de un arquero de Atlético Tucumán en torneos de AFA, superando al boliviano Carlos Lampe.

Tomás Marchiori, de 1,86m. de altura, llegó a Atlético Tucumán en 2020 y desde hace varios meses es seguido de cerca por el cuerpo técnico de Martín Demichelis y podría llegar a River para pelear por la sucesión de Franco Armani, si es que se se concreta su salida de River a fin de año.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1696350688756777443&partner=&hide_thread=false Y antes del insólito errado de Alarcón hubo una atajada TOP de Marchiori: En la anteúltima jugada del partido le negó el gol de la victoria a Lodico con un manotazo salvador. pic.twitter.com/etWdHOSwKp — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2023

Tomás Marchiori, consolidado en Atlético Tucumán

"Es muy importante y muy difícil en este fútbol mantener tantos partidos el arco en cero. Los chicos corren los 90 minutos para tratar de defender y yo trato de aportar desde donde me toca", destacó Tomás Marchiori tras alcanzar los 727 minutos sin goles en contra.

"Es difícil, a mí siempre me tocó pelear de atrás, jugué en todas las categorías y hace tres años Atlético Tucumán me abrió la puerta. Por momentos me tocó jugar poco hasta que con la llegada de Lucas (Pusineri) se me dio la posibilidad de jugar y ahora con la dupla (Orsi-Gómez) se reafirmó esa confianza que es muy importante,", explicó.

Marchiori llegó a Atlético Tucumán en agosto del 2020 y acumula 37 partidos oficiales en el Decano.