Tiago Nunes, DT de Sporting Cristal, fue lapidario con River con una tremenda frase

"LA GENTE DE RIVER SE CREE LA DUEÑA DE LA CONMEBOL"



La picante frase de Tiago Nunes tras el cruce con Demichelis y los jugadores de River.



Pero Nunes recogió el guante y disparó contra el equipo millonario: "La gente de River se cree siempre dueña de la Copa Libertadores, de la Conmebol. Ya estamos acostumbrados a esto".

Pero Nunes recogió el guante y disparó contra el equipo millonario: "La gente de River se cree siempre dueña de la Copa Libertadores, de la Conmebol. Ya estamos acostumbrados a esto".

Y añadió: "Yo como brasileño competí muchas veces contra ellos. Gané algunas, perdí otras. Pero si nosotros aquí como peruanos queremos competir contra ellos, tenemos que marcar cierto territorio. Acá es Lima, es Perú. Estamos de local, tenemos que hacernos respetar acá".

Tiago Nunes contra River

Luego, el entrenador de Sporting Cristal manifestó que después del primer partido contra River en Argentina escuchó "muchas cosas" y explicó: "Muchas tonterías, hemos escuchado que somos un equipo cobarde, de cagones... cosas de este tipo".

"Me parece que fueron cosas muy fuertes para un equipo que en ese partido tenía un promedio de 22.7 años y hoy de 24 años. Somos un equipo joven que está formando jugadores para el futuro de Cristal y el fútbol peruano", remarcó.

"Aparte la sensación de orgullo por nuestros jugadores, no es fácil. No creo que la calidad está en una nacionalidad, pero fuimos el único equipo peruano que sumó en esta fecha. Los equipos peruanos no están acostumbrados a pelear por cosas grandes en la Copa y estamos intentando implementar esta mentalidad en el Cristal", sentenció Tiago Nunes.