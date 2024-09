Taty Castellanos se sumó a la larga lista de mendocinos que debutaron en la Selección argentina

Taty-Castellanos.jpg

Valentín Mariano José Castellanos Giménez, quien solía jugar el torneo UNO Medios que se emitía por Canal 7 Mendoza, tiene 25 años y vistió las camisetas de Universidad de Chile, Montevideo City Torque de Uruguay, New York City FC (en la MLS estadounidense) y Girona de España.

El último en sobresalir en el elenco nacional fue Enzo Nicolás Pérez, quien fue suncampeón mundial en el 2024 con el equipo que dirigía el ya fallecido Alejandro Sabella.

El hombre surgido del Deportivo Maipú estuvo además en los ciclos de Diego Armando Maradona y Sergio Batista.

Cuando dirigía Alfio Basile en el conjunto nacional, fue el volante Neri Raúl Cardozo (ex Boca) el que jugó un partido. Fue el amistoso del 19 de abril de 2007, cuando Argentina igualó con Chile en el estadio Malvinas Argentinas.

Enzo Pérez.

Otros mendocinos que jugaron en la Selección argentina

Otros futbolistas que estuvieron con Maradona fueron los arqueros Nelson Ibáñez (ex Godoy Cruz), Diego Pozo (fue a Sudáfrica 2010), Adrián Gabbarini (ex Independiente), y los mediocampistas Nicolás Olmedo (ex Godoy Cruz) y Jesús Méndez (ex Boca y Rosario Central).

La lista de coterráneos que nutrieron las filas albicelestes es grande. Bruno Rodolfi, aquel volante central integrante de la Máquina de River, fue un referente.

Ramiro Funes Mori.

Cómo olvidarse del emblemático Pedro Manfredini, ex goleador del Deportivo Maipú y de Roma de Italia.

El ex River y Boca Francisco Lombardo estuvo en el campeonato Mundial de Suecia, en 1958.

Roberto Irañeta disputó el Mundial de Italia 1934. Estuvo en la caída 3-2 contra Suecia.

El ex Independiente Rivadavia Jorge Benegas fue llamado al seleccionado argentino en 1956 y debutó en el triunfo amistoso por 2 a 0 sobre Italia en la cancha de River. El half derecho (o marcador de punta) fue al Sudamericano del 1957 y salió campeón junto a Corbatta, Angelillo y Sívori.

El Bocha Ponce.

El ex puntero Vicente González estuvo en 1921. También fueron citados Víctor Guzmán, Roberto Rogel y Rubén Cano.

José Daniel Ponce, volante de exquisita pegada que fue campeón con el Estudiantes de La Plata de Carlos Bilardo, integró el equipo del Narigón. El Bocha jugó en la Copa América de 1983 y asistió a un acontecimiento: el 24 de agosto de ese año, el elenco celeste y blanco venció a Brasil, en el Monumental, con un gol de Gareca. Así, la Albiceleste derrotó a los Verdeamarelos después de 13 años.

También estuvieron en el equipo albiceleste Esteban Andrada, los hermanos Rogelio y Ramiro Funes Mori y Franco Di Santo.

La lista de mendocinos que jugaron en la Selección argentina es larga.