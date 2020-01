Simeone tentó a Cavani con una poderosa oferta

Medios peruanos indicaban que el próximo refuerzo de Godoy Cruz vendría desde ese país y luego, desde la cuenta oficial de Godoy Cruz, lo terminaron de confirmar. Se trata de Wilder Cartagena, un volante central que acaba de desvincularse de Alianza Lima.

El Tomba hizo oficial la contratación del jugador de la siguiente manera: publicó una foto con las calles de Cartagena.

Te puede interesar: Con una foto, Antonela Roccuzzo enamoró a todos en el Gym

Hace algunos días, Cartagena se despidió de Alianza Lima y en las próximas horas llegará a Mendoza para sellar su vínculo con el Expreso.

"Me toca partir otra vez del club esta vez tranquilo y contento por muchos motivos. Extrañaré muchísimo a mis compañeros (y se que ustedes también) ya que fueron momentos muy lindos que vivimos durante la temporada y les deseo lo mejor este año. Que puedan darnos la alegría a todo el pueblo blanquiazul de conseguir el título. También agradecer a todos los que trabajan en el club… me hicieron sentir lo que es volver a estar en CASA".

Además agregó: "A la hinchada decirles gracias por todo el apoyo que me dieron y me siguen dando, eso no me lo quita NADIE. Muchas gracias de verdad los llevare siempre presente. Sigamos apoyando los colores que eso es lo más importante. No se si algún día volveré… espero que si, aún tengo un sueño pendiente con esta camiseta. Lo que sí se es que nunca dejaré de ser BLANQUIAZUL. Un fuerte abrazo a todos Dios los bendiga".