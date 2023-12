Sergio Rico, ex compañero de Messi, estuvo en coma y contó el tremendo sueño que tuvo

Sergio-Rico-PSG-1.jpg

En una nota que publicará DAZN el 5 de enero, el arquero dijo que tuvo un sueño con su padre muerto. "Solo recuerdo un sueño. Había dos calles, yo iba en una dirección y veía a mi padre en la otra. Le llamaba '¡Papá, papá!', pero no me respondía. Lo he hablado con amigos que se dedican a la psicología y lo que me han dicho es que todavía no era mi momento", dijo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDAZN_ES%2Fstatus%2F1738164099727446236&partner=&hide_thread=false "Tan solo recuerdo un sueño, en el que veía a mi padre fallecido" @sergiorico25, cara a cara con @PabloPintoDAZN tras salir del coma después de su grave acidente.



El próximo 5 de enero, en DAZN pic.twitter.com/kSDV9wQLc5 — DAZN España (@DAZN_ES) December 22, 2023

►TE PUEDE INTERESAR: Luis Suárez ya es jugador del Inter Miami y volverá a reunirse con Messi, Busquets y Jordi Alba

"Hice FaceTime con Sergio y le empecé a decir que esta mañana había estado en el supermercado y que me había encontrado a sus padres. Sergio me seguía el rollo y pensaría: '¿Qué está diciendo este hombre?'. Luego le dije ya: 'Bueno, a lo mejor no, no me hagas mucho caso', pero no me dijo en ningún momento el pobre '¡Sergio, pero si estás en el hospital!", dijo al referirse a la comunicación que tuvo con el defensor del PSG Sergio Ramos.

sergio-rico.jpg

Sergio Rico tuvo un grave accidente

Sergio Rico tuvo un grave accidente el pasado 28 de mayo tras sufrir un accidente con un caballo en la romería de El Rocío (Huelva). Estuvo 10 semanas internado y en agosto, luego de 82 días ingresado, fue dado de alta del Hospital Virgen del Rocío de la ciudad de Sevilla.

Sergio-Rico-PSG-2.jpg

El arquero de 30 años había sufrido un traumatismo craneoencefálico por el golpe de las pezuñas de un caballo en su cara en reiteradas oportunidades, según decía el informe policial. "Fue atropellado y luego pisoteado en el suelo por el animal", indica el documento.