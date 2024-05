Sebastián Peratta habló sobre lo que se viene para Independiente Rivadavia en el receso de la Copa América

independiente rivadavia-sebastian-peratta-01.jpeg Sebastián Peratta descartó dar nombres sobre altas y bajas en el plantel y sí detalló datos sobre la pretemporada que habrá por el receso de la Copa América 2024. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

¿Matías Reali se va o se queda? - La respuesta de Sebastián Peratta

Luego que las muchas versiones que hablan sobre las pretensiones de varios clubes por la contratación del delantero de Independiente Rivadavia Matías Reali, Sebastián Peratta explicó la postura del club.

Consultado puntualmente sobre posibles tratativas con el club Vélez Sarsfield por la venta del delantero, el director deportivo aclaró: "Está claro que (Reali) es un jugador que va a "tener mercado", por lo que ya hizo en las últimas temporadas, no solamente en estos 16 o 17 partidos".

Pero luego aclaró: "Es un juego que hay que jugar, es normal, cuándo tenés buenos jugadores no está mal que clubes de Buenos Aires o de otras ligas de Sudamérica estén interesados, y hay que estar preparados en el club, siempre contar con lo mejor, Matías es de lo mejor, el club ya hizo un esfuerzo para continúe en la plantilla, y cuando haya algo concreto se analizará. Pero es claro que nuestra intensión es contar con él".

Embed

► TE PUEDE INTERESAR: Martín Cicotello habló tras el triunfo de Independiente Rivadavia y dejó en claro su objetivo

Independiente Rivadavia frente al mercado de pases

En otro tramo de la conferencia de prensa, fue consultado sobre incorporaciones, entre ellas dos supuestas en la que estarían interesados en el Parque para reforzarse de cara a la permanencia en Primera. "Estamos tranquilos, contentos de haber ganado en estas tres fechas y poder recuperarnos. No hemos logrado más que dar un paso a delante, meternos en la pelea nuevamente, con mucho esfuerzo de todas las partes que componen el club. Es cierto que vinieron dos refuerzos, acá hay gente que está trabajando desde noviembre, superando dificultades", dijo Peratta, negándose a dar nombres.

De todos modos sí expuso que "el lunes se abre libro de pases. Venimos trabajando, tenemos que "jugar" en el libro de pases, como todos los planteles, no sólo Independiente (Rivadavia), que tienen altas y bajas y cosas por mejorar, y nosotros sabemos que tenemos que hacerlo".

independiente rivadavia-sebastian-peratta-02.jpeg El director deportivo de Independiente Rivadavia tomó contacto con la prensa este miércoles, mientras el plantel y cuerpo técnico estaba llegando a Córdoba para jugar por la Copa Argentina este jueves. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

"Vamos a tener momentos difíciles en lo que queda del año y tenemos que seguir de esta forma, con tranquilidad, y preparados para superarlos cuando se presenten", agregó Sebastián Peratta.

Ante la insistencia de revelar sobre si hay interés por jugadores como Juan Manuel Elordi (en Ecuador) o Franco Romero, Peratta no cedió: "No me gusta hacer foco por nadie en particular. Tenemos que reforzar en varios sectores del equipo, donde consideramos que tenemos carencias".

Respecto a las bajas o salidas, resaltó que "no hay nada confirmado" y que "el libro (de pases) estará abierto hasta findes de agosto", por lo que puede pasar cualquier cosa.

La pretemporada, algo fundamental para Independiente Rivadavia

También se consultó sobre la pretemporada que se viene: "Tenemos pensado un par de lugares, incluso salir del país, en un lugar cercano. Estamos evaluando lo mejor, pensando en la competencia. es largo el receso, porque tenemos la Copa América en el medio", y agregó que comenzará después del 15 de junio, luego de jugar contra Huracán.

Sobre la importancia de la pretemporada, Sebastián Peratta resaltó: "Hicimos una mini- pretemporada en Córdoba, y ha sido uno de los componentes principales de la remontada del equipo -porque necesitábamos crecer en ese aspecto-, ahora nos queda una pretemporada más tradicional, y esperamos aprovecharla en el lugar donde la hagamos".

Luego de negar la versión de que Matías Reali se iría en enero, el director deportivo cerró informando sobre el estado y recuperación de Bruno Bianchi: "Bruno está bien, el objetivo es que llegue al partido con Unión", concluyó.