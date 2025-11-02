Boca consiguió un triunfo importante frente a Estudiantes de La Plata. Gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el Xeneize quedó bien posicionado de cara a la clasificación a los playoffs y la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual.
"Se tiene que ir": los hinchas de Boca le bajaron el pulgar a Marchesín luego del triunfo vs Estudiantes
El arquero de Boca fue duramente criticado por los hinchas del club pese a la victoria del Xeneize. Todos los detalles, en la nota
Sin embargo, pese a la victoria, los hinchas no quedaron del todo conformes con la actuación de Agustín Marchesín, el arquero que desde hace tiempo viene estando en el centro de la tormenta.
Los hinchas de Boca y una dura crítica a Agustín Marchesín
Marchesín no está mostrando su mejor versión desde que está en Boca, eso es una realidad. Lejos está el ex Lanús de aquel nivel que lo llevó a dar el salto a Europa, e incluso, a ser uno de los arqueros de la Selección Argentina. Los hinchas de Boca se lo hacen saber.
Desde su llegada a Boca, Marchesín ha recibido 30 goles en 35 partidos. Ocasionó dos penales, atajó uno de ellos y el Xeneize perdió 11 partidos con él en el arco.
La tendencia comenzó cuando Marchesín provocó un claro penal en favor de Estudiantes, luego de cometer una clara y evitable infracción contra el ex Boca Medina. Cetré la picó con gran calidad, y lo cambió por lo que era el empate parcial.
A Marchesín terminó salvándolo el gol de Merentiel sobre el final, pero lo cierto es que viene quedando muy expuesto con sus actuaciones. ¿Podrá revertir la imagen negativa que tiene frente a los hinchas de Boca?
Ezequiel Zeballos, la otra cara de la moneda
Así como los hinchas de Boca se encargaron de criticar a Marchesín, el otro lado de la moneda tiene como protagonista a Exequiel Zeballos, quien demostró un gran nivel e incluso fue elegido la figura del partido.
El Chango ha levantado su nivel, y supo callar aquellas críticas que comenzaron hace meses por su flojo nivel y sus reiterativas lesiones. Ahora, el 7 se presenta como una carta importante, que Boca debe aprovechar para lo que viene.