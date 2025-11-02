"Se tiene que ir": los hinchas de Boca le bajaron el pulgar a Marchesín luego del triunfo vs Estudiantes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Boninimatias/status/1985081054156181929&partner=&hide_thread=false Marchesin se cansó de costarnos los tres puntos. De los peores arqueros en muchos años. No nos salvo nunca, hizo penales estupidos, se comio goles de mierda en partidos importantes y de yapa, pidio el cambio contra Alianza Lima. Repito, el peor arquero en AÑOS. — Matias Ezequiel (@Boninimatias) November 2, 2025

Desde su llegada a Boca, Marchesín ha recibido 30 goles en 35 partidos. Ocasionó dos penales, atajó uno de ellos y el Xeneize perdió 11 partidos con él en el arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AnaIyticsCABJ/status/1985091273942880412&partner=&hide_thread=false Agustín Marchesin desde su llegada a Boca:



35 partidos jugados.

30 goles recibidos (0.86 p.p)

2 penales ocasionados en los últimos 5 partidos

Atajó 1 de los 8 penales que le patearon (12%)

Boca perdió 11 partidos con el en el arco (31%). pic.twitter.com/VKMIdYBRVu — Analytics Boca (@AnaIyticsCABJ) November 2, 2025

La tendencia comenzó cuando Marchesín provocó un claro penal en favor de Estudiantes, luego de cometer una clara y evitable infracción contra el ex Boca Medina. Cetré la picó con gran calidad, y lo cambió por lo que era el empate parcial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EditsBoke/status/1985080254999015750&partner=&hide_thread=false MARCHESIN REGALA UN GOL POR PARTIDO. NO PODEMOS SEGUIR CON UN ARQUERO ASI — EDITS BOKE (@EditsBoke) November 2, 2025

A Marchesín terminó salvándolo el gol de Merentiel sobre el final, pero lo cierto es que viene quedando muy expuesto con sus actuaciones. ¿Podrá revertir la imagen negativa que tiene frente a los hinchas de Boca?

Ezequiel Zeballos, la otra cara de la moneda

Así como los hinchas de Boca se encargaron de criticar a Marchesín, el otro lado de la moneda tiene como protagonista a Exequiel Zeballos, quien demostró un gran nivel e incluso fue elegido la figura del partido.

El Chango ha levantado su nivel, y supo callar aquellas críticas que comenzaron hace meses por su flojo nivel y sus reiterativas lesiones. Ahora, el 7 se presenta como una carta importante, que Boca debe aprovechar para lo que viene.