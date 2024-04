Se ilusiona Boca: la joya del fútbol europeo que quiere jugar en el Xeneize

El joven atacante reveló su anhelo de vestir los colores del Xeneize. "Me gustaría jugar en Boca en buen nivel. Me gusta su gente y cómo viven el fútbol. Mi tío es hincha y me lo transmitió. Ojalá se pueda dar en el futuro", declaró Enciso en D Sports Radio.

