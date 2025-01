¡Se enojó Gallardo! El tenso momento que protagonizó el Muñeco con un periodista en conferencia de prensa

Antes de comenzar a responder, el DT de River soltó: "No entiendo a quiénes te referís". Acto seguido, el comunicador se expresó nuevamente: "A Franco Mastantuono. A los jugadores de Reserva que por el momento algunos, caso Ruberto o Subiabre, no se sabe cuál será su destino. Si volverán a formar parte del plantel, al igual que los jugadores de Reserva que salieron campeones en el 2024".

Allí, Gallardo comenzó con su explicación: "Mastantuono tiene 17 años y está en pleno crecimiento. Que esté en el plantel de Primera es un privilegio. Después, si tiene o no minutos, será una cuestión de cómo él se va preparando para tener continuidad. No confundamos a la gente".

"No hay que confundir a la gente con que no le presto atención a los jugadores de la casa. No confundas con eso, porque no es por ahí. Si yo consideraría que están en condiciones, estarían tranquilamente. Así que no confundas. No es por ahí. ¿Está claro?", sumó Napoleón.

Para finalizar, el ídolo de River sentenció: "Yo sé que hay momentos para determinados futbolistas donde pueden tomar continuidad y hay momentos donde tienen que ir sumando y aprendiendo. Están en pleno desarrollo. ¿Me puedo equivocar? Sí. Me he equivocado muchas veces y voy a seguir equivocándome. Pero los procesos yo intento respetarlos. Simplemente eso".

Gallardo aseguró que River no se retira del mercado

A la hora de hablar sobre el plantel que ha formado, Gallardo aseguró: "Estamos muy contentos con el mercado que hicimos. Se dio todo como para que el club tenga la posiblidad de apostar a este plantel y competir de una muy buena manera en cada desafío que tengamos. Repatriamos muchos jugadores con sentido de pertenencia, que conozco muy bien y están en una buena edad. Hay una expectativa de que eso se traduzca en el rendimiento. Queremos armar el mejor plantel posible con el mejor equipo posible".

"Tenemos un plantel numeroso. No vamos a dar por cerrado el mercado, ni nada. Hasta que no termine, no lo voy a garantizar. Veremos qué posibilidades se pueden presentar", sentenció el director técnico más ganador en la historia de River.