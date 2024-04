Se conoció la declaración de Sebastián Sosa tras las acusaciones por abuso sexual

Sebastián-Sosa.jpg

Durante su declaración, Sosa negó haber presenciado cualquier acto de abuso sexual por parte de Florentín, Cufré y Osorio, quienes actualmente se encuentran bajo arresto domiciliario en Tucumán. Además afirmó que cuando estuvo despierto no notó "nada inusual en la interacción con la denunciante y que, de hecho, la encontré en buen estado”.

►TE PUEDE INTERESAR: Jugadores de Vélez acusados de abuso sexual: difundieron el chat entre Sebastián Sosa y la denunciante

Según el testimonio de Sosa, después del partido ante Atlético Tucumán que se jugó el 2 de marzo, él se comunicó por chat con la joven denunciante y la invitó a la habitación del hotel donde se hospedaban.

El arquero aseguró que pasaron un tiempo juntos, durante el cual él “no prestaba mucha atención a la conversación”, ya que “estaba distraído con mensajes de su esposa”. Después de un rato, se quedó dormido y se despertó más tarde para darse cuenta de que la habitación estaba vacía.

Embed

Sosa sostiene que no participó en ningún acto de abuso y que, al despertar y ver a la denunciante buscando su ropa, simplemente la dejó ir sin interferir. Posteriormente, mantuvieron una conversación por WhatsApp en la que la joven le planteó "algunas preocupaciones”.

El arquero expresó su consternación por encontrarse en esta situación legal debido a lo que él considera una invitación inofensiva y cortés a la joven, recalcó que nunca intentó engañarla ni presionarla de ninguna manera y que las conversaciones en los chats son claras al respecto.

Qué pasó con Sebastián Sosa después del juicio

Sosa, imputado como partícipe secundario en la denuncia por abuso sexual contra futbolistas del plantel, se retiró a su domicilio, aunque deberá cumplir con la obligación de presentarse cada 15 días en Tucumán y tendrá prohibición para salir del país por 90 días hasta ser juzgado.

La jueza Eliana Gómez Moreira aceptó el pago de la caución fijada en 50 millones de pesos y el uruguayo podrá esperar la resolución del caso en su domicilio.

Al salir en libertad tras 10 días en prisión, el ex arquero de Boca y Peñarol de Uruguay declaró: "Lo único que tengo para decir es que confío plenamente en la Justicia de Tucumán. Soy inocente y lo único que quiero es que se sepa la verdad de todo esto. No quiero entrar en detalles y cosas porque los abogados pueden hablar mejor. No tengo nada para decirle a ella (a la denunciante)".