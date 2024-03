Jugadores de Vélez acusados de abuso sexual: difundieron el chat entre Sebastián Sosa y la denunciante

velez-acusados de abuso.jpg Sebastián Sosa, Braian Cufre, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín fueron denunciados por abuso sexual en Tucumán

La Justicia, que le prohibió salir del país a los implicados, evalúa nuevas pruebas vinculadas a los mensajes previos y posteriores al presunto abuso, mientras que se espera la declaración la víctima en Cámara Gesell para el próximo lunes.

El chat de la denunciante de abuso sexual y Sebastián Sosa

La denunciante reveló dichas pruebas, donde se detalla una conversación fluida con Sebastián Sosa, pero lo llamativo es que dialogan sobre “la pastilla del día después”.

El arquero de Vélez le señala a la joven periodista la importancia de que la tome, puesto que el jugador que presuntamente abusó de ella no había utilizado preservativo: “No está seguro de haberlo usado en todo momento”.

Allí, la joven desliga de responsabilidad al arquero y denuncia lo ocurrido con los otros tres futbolistas: "Está bien, Seba, vos no hiciste nada. No te voy a hacer cargo de lo que no te corresponde (...) Lo odio, se fue a la mierda, eso no se le hace a ninguna mujer, nunca (...) Sé como soy, conozco mis límites y sé que ayer los puse y ni él ni el otro pararon".

Apenas se conoció la denuncia de la periodista deportiva tucumana, el club Vélez Sarsfield de inmediato separó a los cuatro jugadores señalados y se puso a disposición de la Justicia para aclarar el tema.