Scaloni metió mano en el once de la Selección argentina antes de enfrentar a Ecuador

Por otro lado, el capitán Lionel Messi será titular con la cinta pero la otra duda en el ataque está en el centrodelantero: Julián Álvarez o Lautaro Martínez. Ambos goleadores están teniendo un gran presente en Manchester City e Inter de Milán, respectivamente, por lo que Scaloni evaluará quién está mejor para el arranque.

Los demás futbolistas que completan el once del entrenamiento son los mismos que empezaron la final del Mundial Qatar 2022 frente a Francia: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. No obstante, varios de estos no practicaron en cancha esta tarde porque tuvieron poco tiempo desde su llegada al país.

El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Monumental, y tendrá el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, Jhon Perdomo estará a cargo del VAR, y contará con la transmisión en directo de la señal deportiva TyC Sports y, también, la Televisión Pública.

La probable formación de la Selección argentina vs. Ecuador

La formación de Argentina sería de la siguiente manera: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Ángel Di María o Nicolás González.