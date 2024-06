Scaloni habló sobre Messi y causó preocupación antes del amistoso de la Selección argentina ante Ecuador

Scaloni-1.jpg

“En el último tiempo, este equipo ha tenido cambios y ha mantenido el nivel. No nos preocupa eso, sí intentaremos no arriesgar a los chicos que vienen con algún problema. No los vamos a arriesgar para nada, es evidente. Alguno incluso no va a tener minutos y ni siquiera va a ir al banco porque creemos que es mejor que se sigan entrenando y sigan metiendo carga en sus piernas”, añadió.

Qué dijo Scaloni sobre Pezzella y Guido Rodríguez

El DT albicelestes se refirió a la situación del defensor Germán Pezzella y del volante Guido Rodríguez, quienes vienen entrenándose diferenciado. “Germán esta semana no pudo entrenar, ya lo sabíamos. Esperamos que en la próxima semana pueda entrenar con el grupo para poder evaluarlo y ver cómo está. En principio, empezaría a entrenar a partir del lunes. Necesitamos que se entrene para verlo. En principio, Guido puede empezar mañana. En base a eso, decidiremos”, dijo.

“Tanto Alejandro Garnacho como Valentín Carboni son dos chicos que nos ilusionan un montón. Tenemos muchísimas esperanzas puestas en el futuro de ellos. No los podemos cargar con tantas expectativas ahora mismo, pero en un futuro nos darán un montón. Lo importante es que en los entrenamientos sepan lo que queremos. Hablamos con ellos y van entendiendo al ritmo que se juega. Hay veces que una pausa viene bien y lo van entendiendo”, cerró.