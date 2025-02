Santino Andino y sus sensaciones de volver a jugar en Godoy Cruz

"La verdad que quería volver para jugar en Godoy Cruz y que la gente aliente. En este partido los hinchas no pudieron estar presentes por la sanción que todos conocen. Ojalá que puedan volver porque es algo muy importante para nosotros", agregó una de las figuras de Godoy Cruz y el fútbol argentino.

Santino Andino y el estilo de juego que propone Esteban Solari

Santino Andino se refirió a la idea de juego que propone Esteban Solari y reconoció: "El entrenado tiene un plan de juego que nos gusta, este recién es el primer partido, tuvimos pocas prácticas. Vamos a ir creciendo como equipo a medida que vayan pasando los partidos".

"La experiencia que tuve en el Sub- 20 fue muy positiva, me ayudó a crecer como jugador. Tuve la posibilidad de compartir el plantel con Gino Peruzzi que nos conocemos desde chicos", afirmó Santino Andino.