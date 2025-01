Santiago Morales, la nueva joya del Inter Miami que festejó con Messi y Mascherano en Las Vegas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/1881013807364857900&partner=&hide_thread=false LA NOCHE SOÑADA DE SANTI MORALES



En el partido amistoso frente al Club América, Santiago Morales hizo su debut con el primer equipo del Inter Miami, con su papá, el ex-jugador y hoy auxiliar técnico de Inter Miami, Javier Morales en el banquillo.



La incipiente carrera futbolística de Santi tuvo su primer paso en Dallas y continuó en Miami, donde a los 13 años ingresó a las inferiores del Inter Miami, el año pasado debutó en el segundo equipo después de haber sido el MVP de MLS Next (Sub 17) y firmó contrato hasta 2027.

"Les dije a mis compañeros que quería patear sexto. Cuando iba caminando obviamente estaba nervioso, pero una vez que agarrás la pelota tenés que estar concentrado y con confianza que lo vas a meter. Estoy muy contento de haber podido ayudar al equipo a que gane por penales".

Los Morales en el Inter Miami

Carlos Morales forma parte de la estructura de entrenadores del Inter Miami e incluso llegó a dirigir interinamente al primer equipo en 2023, antes de la llegada del Tata Martino.

Por su parte, Santiago debutó en primera por decisión de Javier Mascherano y nada menos que como compañero de Lionel Messi, dos nombres no menores para un talento con raíces bien argentinas y aunque aún está a tiempo de elegir a que país representar ya tuvo sus primeras convocatorias a la selecciones Sub 15 y Sub 16 de Estados Unidos.