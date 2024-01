Santiago Giménez, el goleador que triunfa en Europa y quiere jugar en Boca

361550081_1218484035509620_2105869021363147634_n.jpg Santiago Giménez es hijo de un ex jugador de Boca pero representa a la selección de México

Sin embargo, Santiago Giménez, de 22 años, aclaró que quiere afirmarse en el fútbol europeo para luego vestir la camiseta xeneize: "Primero quiero hacer mi carrera en Europa. Quiero disfrutar. Después si se da, obviamente que me encantaría", apuntó el delantero del seleccionado mexicano.

La idea de Giménez es seguir los pasos de su padre en el fútbol argentino. El "Chaco" Giménez jugó en Boca entre 1998 y 2002, donde ganó tres campeonatos locales (Apertura 1998, Clausura 1999 y Apertura 2000) y tres internacionales (Copa Libertadores 2000, Copa Intercontinental 2000 y Copa Libertadores 2001).

El hijo del "Chaco" también expresó su simpatía por Cruz Azul de México, institución donde se formó como jugador y que lo tiene a su padre como uno de sus jugadores más queridos.

"La gente piensa que tengo que ser de Boca o de Cruz Azul. Soy de los dos. Son países diferentes. Tengo a mi padre que desde niño me inculcó ser de Boca, pero a mí personalmente me tocó vivir en Cruz Azul y me hice hincha. Soy fanático de los dos", señaló Giménez.

Quién es Santiago Giménez

Con solo 22 años, Santiago Giménez está en su segunda temporada en el Feyenoord donde acumula nada menos que 41 goles en 62 partidos y un campeonato en la Liga de Países Bajos.

Antes, en Cruz Azul sumó 21 goles en 104 encuentros, además de ganar 5 títulos y ser convocado a la selección de México (tenía la opción de jugar para Argentina) donde debutó 2021 y suma 4 tantos en 24 partidos.