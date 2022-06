Salomón Rodríguez hizo delirar a los hinchas de Godoy Cruz

►TE PUEDE INTERESAR: Así quedó Godoy Cruz en la tabla de promedios general de la Liga Profesional

“Me siento muy feliz en Godoy Cruz. La gente me ha recibido muy bien y estamos respondiendo con goles”, agregó el ex Rentistas de Uruguay.

salomon-rodriguez.jpg Salomón Rodríguez responde con goles en Godoy Cruz. Foto: Martín Pravata (UNO).

Salomón Rodríguez hizo una comparación con Santiago Morro García, que dejó su marca en el Tomba: ”Santiago fue un grande, yo vengo a colaborar para que Godoy Cruz salga adelante”.

Salomón Rodríguez y sus dos goles para Godoy Cruz

