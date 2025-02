Ronaldo Nazario le respondió a Cristiano, a quien definió como alguien con "el autoestima muy grande"

La respuesta de Ronaldo Nazario

O Fenómeno enfrentó los micrófonos de ESPN Brasil y habló de todo. Como no podía ser de otra manera, fue consultado sobre las particulares declaraciones de Cristiano Ronaldo, quien dijo que él mismo era el mejor de la historia.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Ronaldo Nazario comenzó con su respuesta: “No estoy de acuerdo en que sea el mejor, la gente tiene una autoestima muy grande, ¿verdad?”.

“Cristiano tiene una historia fantástica. Ha conseguido cosas maravillosas, ha marcado goles de todas las maneras e incluso cambiando de posición, desde la izquierda, al centro, que no es una cosa fácil”, reconoció el astro brasilero.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ESPNDeportes/status/1894631989283569925&partner=&hide_thread=false Ronaldo Nazário sobre Cristiano Ronaldo: "No estoy de acuerdo en que sea el mejor... yo diría que entre los diez mejores."



(vía @ESPNBrasil) pic.twitter.com/jaJuUmSeQE — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 26, 2025

A su vez Ronaldo Nazario reveló que, a diferencia de Cristiano, no le gusta hablar de su figura: “Prefiero que la gente hable de mi rendimiento por lo que he hecho, de lo que he sido, a que yo hable de mí mismo”.

A la hora de armar su ranking sobre los mejores de la historia, expresó: “El mejor no es. No concuerdo, más allá de que respeto su opinión. Es complicado armar un ranking mundial de jugadores. Pelé es el número uno, seguro. Messi y Maradona, empatados, juntos”. Para finalizar, sin dar un orden, concluyó: “Zico, Romario, Cristiano Ronaldo, Van Basten... Hay muchos jugadores... Zidane, Figo, Rivaldo...”.