Rodrigo De Paul hizo una cruda revelación sobre su lesión en el Mundial Qatar 2022

►TE PUEDE INTERESAR: Lionel Messi fue al cumpleaños de Neymar y se sacó una foto con una estrella del deporte

de paul messi 1 (1).jpg

"Al otro día me hago ecografía, y el médico me dice 'tenés diez días'. Pero le digo 'jugamos pasado mañana'. Me dice 'yo sé cómo sos vos, cabeza dura, vas a querer jugar, pero tenés que saber que hay un 80% que te rompas y te pierdas todo el Mundial, tenés una distensión'. 'Yo quiero ir probando', le digo. Bueno, lo único que 'al técnico no le des ninguna información, no lo lleves a ningún lugar'. Le digo al técnico: ' Yo lo único que te pido, para que no se genere un teléfono descompuesto, es que me dejes decidir. Si estoy para jugar o no. Te lo juro, si no estoy te voy a decir la verdad. Me dice 'quedate tranquilo que vos a decidir si estás o no'. Llega la tarde y ahí fue que no salgo a entrenar y se filtra que me había lastimado", añadió.

►TE PUEDE INTERESAR: La esposa de Dani Alves lo fue a ver a la cárcel y tiró una frase conmovedora

Rodrigo De Paul y la charla que tuvo con Messi

"Entonces voy a la habitación de Leo (Messi) y me dice 'Rodri, no jugués boludo'. Y le digo: 'Leo puede ser el último partido en un Mundial porque yo tengo fe de que vamos a pasar a¨semifinales, pero no sé si me van a volver a convocar'. Él me dice: 'Yo te prometo que yo te voy a ayudar a llegar a semifinal, pero no arriesgues porque lo más probable es que te quedes afuera', admitió De Paul.

Por último contó lo que habló con su pareja, Tini. "La llamo a Tini, que no sabe ni lo que vale un gol. Entonces, le digo 'no sé qué hacer, si jugar o no'. Yo le decía 'no sé, la verdad que no sé cómo me siento, si voy a poder correr rápido, si voy a poder patear y mañana es el partido'. Ella me dice 'yo te voy a apoyar, decidí con el corazón, que no te vas a arrepentir'", señaló.

rodrigo-de-paul-lionel-messi8.jpg

"Al otro día me desperté y dije voy a jugar. Agarro a la mañana al preparador físico y me tira el corpiño con el GPS. Me dice 'tomá, tenés que ir a la cancha a probar'. Y yo no podía probar. Voy y hago cuatro piques y me duele, pero era un dolor que yo lo podía soportar. Pero el mayor miedo que me daba era que casi seguro que me iba a romper. En un momento hice un click y dije 'lo intenté'. Corrí tres veces fuertes y no me pasó nada. Llegué al mediodía y el técnico me dice '¿cómo estás?'. Le digo 'bien'. Me dice: 'Bueno, vas a jugar'", finalizó.