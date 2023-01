River y el llamado de Ponzio a Borré para que vuelva

►Te puede interesar: Agustín Rossi arregló con Flamengo y negocian su salida de Boca

ponzio 1.jpg Leonardo Ponzio está con River en Miami y junto a Maidana se encontraron con el Lobo Ledesma

Al no tener lugar en el equipo, el Eintracht Frankfurt desea transferir a Rafael Borré pero además de River aparecieron dos oferentes: Tigres de México y Cremonese de Italia. Inclusive los mexicanos ya realizaron una oferta de 10 millones de euros que fue rechazada y lo seductor de Cremonese es que le permitirá seguir en el fútbol europeo.

borre 1.jpg Borré fue campeón de la Europa League en el Eintracht Frankfurt

River no puede competir con ninguno de los dos y pretende negociar un préstamo que requeriría de una ingeniería negociadora muy fina, aunque el representante, Martín Aráoz, confió que existen posibilidades: "No es cuestión de dinero, sino de encontrar lo mejor solución económica y deportiva para todos. Hay formas para que Rafael no pierda y para que a River no se le vaya el presupuesto. Habrá que buscarle la vuelta".

https://twitter.com/TyCSports/status/1612506295885791232 "RAFA, VENITE A JUGAR UN AÑO"



El secretario técnico de #River se refirió a la situación de Borré y confesó que se comunicó con él.



¿Retornará al Millonario? pic.twitter.com/Sph4YsLcJV — TyC Sports (@TyCSports) January 9, 2023

River y su pretemporada en Estados Unidos

El plantel de River se encuentra en Estados Unidos poniéndose a punto para el inicio del torneo de la Liga Profesional mediante tres amistosos y el primero será este martes 10 de enero ante Monterrey, en Austin, a las 23 hora argentina.

La gira de River continuará el sábado 14 ante Millonarios en Miami a las 21.30 y cerrará el próximo martes 17 de enero cuando enfrente al Vasco da Gama a las 21.30 en Orlando.