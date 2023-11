River tiene todo arreglado con un refuerzo de jerarquía y rompe el mercado

Jorge-Brito-Demichelis.jpg

Trascendió que el santafesino, oriundo de Tostado, quiere volver al equipo con el que conquistó la Copa Libertadores 2015.

Lucas Alario volvería a River

El periodista Jorge Barril afirmó que “Lucas Alario tiene todo arreglado con la dirigencia de River” y así dio a conocer la primicia.

El futbolista volvió a Argentina en junio 2023, para operarse de una lesión en su rodilla y le dijo La Red sobre su posible retorno al Millonario: “En lo personal no estoy muy cómodo en Alemania. Pasé a visitar a mis compañeros y me jodieron para que vuelva. Pasé dos años hermosos acá y me gustaría volver”.