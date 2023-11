River tendrá una baja fundamental para los cuartos de final de la Copa de la Liga

Borja ingresó ante Instituto de Córdoba en el cuarto de hora del segundo tiempo y en una de las primeras acciones sufrió la molestia que obligó al equipo a jugar el resto del partido con un jugador que no podía correr, ya que no tenía más cambios. Aún no se conoce la gravedad de la lesión del jugador del Millonario.

