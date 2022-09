El técnico de River, Marcelo Gallardo, logró la continuidad de una de sus figuras para el 2023, se trata de Héctor David Martínez (no ha jugado bien en los últimos tiempos). El conjunto millonario no pasa por un buen momento futbolístico (fue eliminado de la Copa Argentina) y ya no tiene ningún objetivo para lo que resta del año, solo lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2023.