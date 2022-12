River jugará un amistoso en San Luis: hora y TV del partido

El encuentro se jugará a partir de las 21.15 en el estadio La Pedrera, en la ciudad de Villa Mercedes, y será televisado por la plataforma Star +.

Martín Demichelis, surgido de las divisiones inferiores de River y con una extensa carrera en Europa como jugador, y un paso reciente por las divisiones inferiores del Bayer Múnich como entrenador, intentará devolver a River a los primeros planos luego de una temporada en la que el club no ganó ningún título bajo la conducción del Muñeco Gallardo.

En su primer partido el River de Martín Demichelis alistará a Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Emanuel Mammana y Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez y Agustín Palavecino; Esequiel Barco, Miguel Borja y Pablo Solari.

El equipo "Millonario" no cuenta aún con el arquero Franco Armani, campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022 y con licencia hasta el próximo año; tampoco con el uruguayo Nicolás De La Cruz, quien jugó la Copa del Mundo para Uruguay; ni con el chileno Paulo Díaz, en plena recuperación de una lesión.

En tanto, el club sumó a sus dos primeros refuerzos, el tucumano Matías Kranevitter e Ignacio Nacho Fernández, y está a punto de acordar la continuidad del colombiano Juan Fernando Quintero.

Su rival, Unión La Calera, tiene como entrenador al argentino Gerardo Ameli y en su plantel están sus compatriotas Gonzalo Castellani (ex Boca), Lucas Passerini (ex Quilmes), Santiago García (ex Rosario Central) y el arquero Ignacio Arce (ex Unión de Santa Fe).

Una vez finalizado el encuentro amistoso, el plantel de River regresará a Buenos Aires y luego de las fiestas de Fin de Año viajará a los Estados Unidos para los trabajos de pretemporada con los siguientes compromisos acordados: Monterrey de México (10/01 en Austin, Texas), Millonarios de Colombia (14/01 en el DRV PNK Stadium de Florida); y Vasco de Gama de Brasil (17/01 en el DRV PNK Stadium de Florida).