Riquelme: entre la poca "suerte" de no llegar a la final y la exigencia especial sobre Boca para ir a la Libertadores

En ese sentido, el presidente del club de La Ribera agregó: "En el semestre pasado hemos sido semifinalistas, ahora semifinalistas de nuevo, pero si Boca llega a semifinalista, el título no es bueno. Como el año pasado, que llegamos a la final de la Copa Libertadores y fue un fracaso porque perdimos la final. Tenemos mucho que mejorar, tenemos que estar todos juntos. Esperemos que podamos ganar".

Pizzini-Vélez.jpg Pizzini fue el autor del primer gol de Vélez en la victoria que el Fortín obtuvo sobre Boca.

Al hablar del partido, consideró que Vélez tuvo ”suerte” en quedarse con la victoria y dijo: ”Tuvimos un partido con situaciones complicadas. Ir 2 a 0, un gol en contra, una expulsión... Se estaba poniendo todo difícil. El equipo compitió. Así como tuvo muchos errores, tuvo cosas muy buenas. No es fácil ir 2 a 0 con un jugador menos, pasar a ganar. Al final, con dos centros nos terminan dando vuelta el partido".

Boca deberá hacer cuentas para poder clasificar al certamen continental a solo tres fechas del final de la Liga Profesional. "Teníamos ilusión de llegar a la final y no pudimos. Ahora tenemos que pensar en los partidos que nos quedan, tratar de hacerlo bien, pedirle a la gente que nos acompañe. Sabemos que en el año tuvimos cosas buenas y otras no tanto. No vivo de la manera que quieren instalarle a la gente. Hemos sido semifinalistas de la Copa Argentina, que no es fácil. Hemos sido semifinalistas del torneo pasado, cuando nos tocó jugar con Estudiantes, que el equipo compitió bien", señaló.

Siguiendo con el análisis de la semifinal, sobre la instancia del partido en que fue expulsado Advíncula, Riquelme comentó: "Es fútbol. Nadie se hace expulsar porque quiere. (Luis) Advíncula nos dio muchas alegrías. Hoy le tocó ser expulsado por doble amarilla. ¿Qué va a ser? Son cosas que pasan. El fútbol es deporte. Quiero ganar, tengo la ilusión siempre de que vamos a llegar a la final, confío en los muchachos”.

Finalmente, Juan Román Riquelme dejó su perspectiva de cara al final del torneo donde Boca jugará todas sus cartas para poder clasificar a la Libertadores del año que viene. “El fútbol argentino es muy competitivo. No es fácil estar en semifinal o llegar a la final. Sabemos muy bien que en el torneo largo no lo hemos hecho bien. Tenemos que ser conscientes de eso. Nos quedan tres partidos, tenemos que intentar hacerlo de la mejor manera, ganar, terminar lo más alto posible", culminó.