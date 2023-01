Riquelme: el Topo Gigio de Messi y las críticas que recibe Boca

"Creo que algo había declarado Van Gaal… Hay cosas que no pueden pasar en el fútbol. Vos al mejor no lo podés hacer enojar. Es preferible abrazarlo, besarlo, para que no te quiera ganar. Cuando el que mejor juega se enojó, no tenés chances de ganarle. Es imposible. Por eso la declaración de Van Gaal para Argentina fue muy buena. Además Messi tiene una ventaja porque, cuando se enoja, él no se hace expulsar como otros jugadores", dijo Román, quien se refirió al festejo del Topo Gigio ue hizo Messi ante Holanda recordando su celebración.