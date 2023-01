Revelaron detalles de la dieta de Enzo Fernández, de gran presente en la Selección argentina

►TE PUEDE INTERESAR: Cuti Romero dijo por qué le gritó en la cara a Mbappé el gol en la final del Mundial

Ricardo-Ortiz-Enzo-Fernández.jpg

"Cuando volvió del Atlanta United (por Esequiel Barco) para jugar en River me llamó para cocinarle, que sea su chef personal. Empecé a cocinarle, le sacaba fotos y se las pasaba a Enzo, que son muy amigos. Él tenía una dieta, pero había cosas que no sabía cómo cocinarlas. Enzo me citó un día a la noche a su casa y ahí acordamos para empezar a trabajar. Esto fue a fines de febrero, principio de marzo2, reveló el cocinero.

El chef les cocina a Enzo Fernández y su familia

Ortiz les ha cocinado a Fernández a su pareja Valentina y a su hija Olivia.

El chef reveló que Enzo tenía un permitido antes de los partidos. "No existía en la dieta. Pero sí comía sorrentinos de jamón y queso antes de ir a concentrar. Es una cábala que tenía de su época de Defensa y Justicia. El cocinero de Defensa les preparaba eso a los jugadores, con salsa mixta. Le encantaba y comía eso un día antes del partido. ¡Y mal no le fue!", dijo.

enzo-fernandez3.jpg

Según dijo Ortiz, en la dieta, que fue confeccionada por un nutricionista español, podía consumir entre 250 ó 300 gramos de carne vacuna, cordero, pollo o pescado (salmón rosado, Lubina o corvina) como proteína. "Los hidratos de carbono debían ser pesados en la balanza, era una cantidad a rajatabla de 120 gramos de arroz basmati, yamaní, integral o de pasta sin gluten. Todo pesado y cocinado", le dijo a Infobae.