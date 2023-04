Revelaron cómo la primera cena entre Lionel Messi y Riquelme con una anécdota imperdible

►TE PUEDE INTERESAR: Messi es furor por la nueva campaña de Louis Vuitton

Posteriormente dio detalles de cuándo fue aquella reunión y elogió al capitán de la Selección argentina: "Leo tenía 14 años, llevaba la 10 en las inferiores y Riquelme era el 10 del Barcelona. Luego Riquelme fue un gran jugador, pero Messi fue mucho mejor".

Por otra parte, el ex representante de Messi opinó sobre la posibilidad de que el argentino retorne al Barcelona, ya que aún no definió su futuro y su contrato con el Paris Saint-Germain expira el próximo 30 de junio.

Messi y la posibilidad de terminar su carrera en Barcelona

"Para mí, es un tema que está dividido en dos partes. A mí me gustaría que Messi termine su carrera en el Barcelona, pero en el tema económico, el Barcelona está en un tema delicado y tiene que rebajar su presupuesto en 200 millones de euros y por eso no veo que pueda caber el contrato de Messi, aunque él estuviera dispuesto a bajar sus condiciones. Me parece muy difícil que ocurra", sentenció. .