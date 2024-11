Renunció el presidente de Rodeo del Medio por el violento episodio en el encuentro ante Beltrán

Ante este hecho lamentable, el presidente del Toponero, Alfredo Freddy Funes, decidió dar un paso al costado de la institución, consternado por la magnitud del episodio de violencia que le tocó presenciar este fin de semana. "Nosotros ni el presidente de Beltrán queríamos jugar el encuentro, porque sabíamos que estaba todo enrarecido. No solo en el fútbol, afuera también. Si sos de Beltrán o de Rodeo hay una pica que excedió el folclore deportivo. Todo se dio de un segundo para otro. Fue imposible contener todo lo que ocurrió en una ráfaga de segundos", manifestó Funes.

En ese sentido, el ex presidente se refirió al operativo de seguridad que no pudo contener a los violentos que se precipitaron a la zona de vestuarios. "Nosotros acatamos lo que dice la Liga Mendocina de Fútbol. Ellos consideraron que con 20 personas de seguridad privada estaba garantizada la seguridad, algo que claramente no ocurrió. Es imposible culpar a estos trabajadores que intentaron hacer todo lo que estuvo a su alcance", argumentó.

Antecedentes violentos que involucran a Rodeo del Medio y a Beltrán

violencia en rodo2.jpeg También fueron agredidos familiares en las tribunas.

Este no es el primer episodio que vive Funes. En mayo, Rodeo del Medio se enfrentó a Deportivo Guaymallén y, en el encuentro, el árbitro fue agredido por la disconformidad de un jugador del Toponero ante las decisiones sancionadas por el juez.

Además, Alfredo Funes también relató la ocasión en la que, en cancha de Fray Luis Beltrán, le tocó presenciar la fuerte golpiza que le propinaron a un simpatizante de Rodeo, en otro duelo que se disputó entre ambas parcialidades. "Tuve la mala suerte de estar en el encuentro anterior en cancha de Beltrán, ahí agarraron a un hincha de Rodeo y lo quebraron entero", explicó Funes. Por eso, el ex mandatario finalmente sentenció: "Esto superó todo y la verdad es que lo mejor es dar un paso al costado porque dejamos todo por el club y no merecemos lidiar con ésto".

Cómo sigue el caso de violencia entre Rodeo del Medio y Beltrán

El Tribunal de Disciplina evaluará los testimonios verbales y fotográficos que existen del hecho ocurrido el pasado domingo en el encuentro por la fecha 15 de la Liga Mendocina, a lo que se le sumará el informe arbitral de aquel día, y luego de esa instancia la entidad dictaminará una sentencia donde se conocerán las sanciones correspondientes a los responsables.