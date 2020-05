El recuerdo del Trinche: "Voy en bicicleta a todos lados, me hace sentir vivo"

Tomás Trinche Carlovich murió este viernes en el HECA (Hospital de Emergencias Clemente Álvarez) en la ciudad de Rosario. El miércoles, un delincuente le propinó una brutal golpiza que le produjo hematomas en la cabeza y de la que no se pudo recuperar. Tenía 74 años.

El Trinche era una leyenda del fútbol argentino y rosarino. Personajes de la talla de César Luis Menotti y Diego Armando Maradona lo consideraban el mejor futbolista de todos los tiempos, una estrella que no había sido por su falta de disciplina y sometimiento al rigor del profesionalismo.

En una entrevista hace unas semanas en Super Deportivo de Radio Villa Trinidad, el conductor Emiliano Nunia le preguntó al ex futbolista Independiente Rivadavia, Deportivo Maipú y Andes Talleres, cómo le gustaría que lo recordaran tras su muerte.

Carlovich, que era un vecino reconocido en la ciudad de Rosario, que usaba la bicicleta como medio de traslado a pesar de tener auto, contestó que le gustaría que lo recordaran "como me quieran como me quieren ahora".

"Me saludan, me tocan bocina los colectivos, y con eso soy feliz. Esto me hace pensar que todavía sigo vivo", respondió. A Carlovic lo golpeó un delincuente que intentó robarse esa bicicleta que tan feliz lo hacía.