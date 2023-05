Reclamo millonario por la muerte de Emiliano Sala

►Te puede interesar: Mbappé recordó de manera emotiva a Emiliano Sala a cuatro años de su muerte

Cardiff City ya había intentado apelaciones judiciales en diferentes instancias, todas las cuales fueron denegadas, una de ellas en el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), que finalmente ordenó al club británico pagar 6.000.000 de euros al Nantes, al entender que el traspaso de Sala ya estaba sellado antes de su muerte.

El reclamo de elenco galés indica llamativamente en su demanda en el Tribunal de Comercio de Nantes que "Emiliano Sala podría habernos salvado del descenso con sus goles".

La institución francesa respondió de manera contundente y calificó el reclamo como absurdo y poco serio: "Evaluaban un supuesto perjuicio por 17 millones de euros, fue totalmente desestimado y ahora consideran que ese mismo perjuicio sería de más de 100 millones de euros".

Floral tributes dedicated to missing footballer Emiliano Sala outside the Cardiff City Stadium in Cardiff, Wales, Monday, Jan. 28, 2019. (Ben Birchall/PA via AP)