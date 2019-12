Ramón Díaz es el nuevo director técnico de Libertad de Paraguay

Omar Romero

El volante de Independiente Rivadavia Lautaro Disanto se encuentra a prueba desde hace unos días en Finlandia, en el TPS Turku.

El futbolista de 21 años está viviendo cosas nuevas en un país completamente diferente y con otras costumbres. En diálogo con Ovación contó cómo es estar en el país de Europa del Norte.

"Es una experiencia muy linda en un país diferente, con otras costumbres, dijo el mediocampista al tiempo que agregó: "Ojalá pueda quedarme, sería muy importante para mi carrera".

Lauti Disanto (el primero de abajo de izquierda a derecha), en un partido de prueba.

"La posibilidad surgió en un entrenamiento en Mendoza, me fueron a ver y después me contactaron. Me pareció interesante", comentó.

"Estoy en un club que ascendió este año a la primera división", añadió.

"Estoy a prueba hasta el jueves próximo, me van a dar una respuesta definitiva si me quedo o no. Si no me volveré a Mendoza", aseguró.

Cómo es Finlandia: el idioma, las comidas y la seguridad

"Es un país donde hace mucho frío, a veces hacen cuatro grados bajo cero, estoy tratando de acostumbrarme. A las tres de la tarde ya es de noche y amanece a las nueve de la mañana", comentó el habilidoso mediocampista.

En cuanto al idioma, dijo que le está costando comunicarse: "El idioma finés es muy difícil de entender, en inglés trato de hablar algo mediante el traductor, trato de ingeniarme como puedo, con señas y gestos de todo tipo de cosas para poder entenderme".

"En los tiempos libres he salido a caminar, pero poco, estoy mucho en el departamento. La verdad que hace mucho frío y casi siempre en el día, está lloviendo. He conocido chicos argentinos que hace mucho tiempo que están viviendo acá y me están ayudando un poco".

Sobre las comidas dijo: "Se come bastante pollo y son bastantes picantes, se toma mucho café".

"Acá no hay inseguridad, la gente deja todo afuera, dejan las zapatillas y las bicicletas afuera, hay gente muy amable y educada", cerró el jugador azul desde Finlandia.