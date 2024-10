Ramón Díaz desafió a Racing de cara a la semifinal de vuelta de la Sudamericana: "En ese estadio nunca perdí"

En el Arena Corinthians de Sao Paulo, el Timao no pudo hacerse fuerte de local ante la Academia y tuvo que conformarse con un empate 2 a 2 que lo obliga a ganar en Avellaneda para avanzar a la tan ansiada final que tendrá lugar en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción, Paraguay.

Ramón Díaz, entrenador del Corinthians, consideró que vencerán a Racing en las semifinales de la Copa Sudamericana.

El próximo jueves se definirá el segundo finalista en la cancha de Racing, recinto en el que el entrenador argentino del Corinthians afirmó no haber perdido nunca: “En mi vida no he perdido un partido en el estadio de Racing. En ese estadio nunca he perdido. Y no voy a perder ahora tampoco porque vamos a competir".