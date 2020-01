Quique Setién, nuevo técnico del Barcelona: "Messi es único y especial"

Quique Setién asumió como entrenador del Barcelona, en reemplazo de Ernesto Valverde, y dirigió su primera práctica al frente del plantel, de cara a su debut previsto para el domingo ante Granada, en el Camp Nou, por La Liga española.

"Messi es único y especial. Todavía no soy consciente que significa entrenar al mejor jugador del mundo y a sus compañeros. Ayer estaba tranquilamente en mi casa y hoy me he encontrado en la Ciudad Deportiva"

Quique Setién tras su primera práctica