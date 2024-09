Quiénes son los pibes del Real Madrid, Barcelona y Juventus convocados a la Selección argentina

Castelau De Roa, nieto e hijo de argentinos, nació en 2009 en España y representó a ese país en la Sub 15, pero este año aceptó las convocatorias de Diego Placente para integrar la Selección argentina tanto en Sub 17 (jugó algunos amistosos) como ahora en Sub 15.

castelau 1.jpg Castelau De Roa ya estuvo en la Selección argentina y conoció a Enzo Fernández.

El promisorio arquero de 15 años llegó al Real Madrid en 2013, ya firmó contrato con el club y es el arquero del equipo merengue en la categoría Cadete A.