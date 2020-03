"Queremos ganarle a River y darles una alegría a nuestros hinchas"

"No nos llamaron de River y no nos interesa"

"No nos llamaron de River y no nos interesa. Nosotros necesitamos sumar de a tres porque estamos en una zona comprometida. Más incentivo que salir a ganar por eso no hay", dijo este martes el arquero de Gimnasia La Plata, Jorge Broun en Fox Sports al referirse al partido del próximo sábado a las 21.10 ante Boca, en la Bombonera.

Te puede interesar: Los últimos instantes de Ayrton Senna antes de morirse

Te puede interesar: Las lágrimas de Mike Tyson conmueven al mundo del boxeo

Es que de cara a la definición de la Superliga entre River y Boca hay especulaciones sobre un supuesto incentivo, algo que Broun negó.

"No tenemos nada que perder. De esa forma estamos un poco liberados. Queremos tener la identidad que mostramos en la últimas semanas", aclaró.