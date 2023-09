Selección-argentina-Sub-23.jpg

El equipo de Javier Mascherano se prepara para llegar de la mejor manera al Preolímpico del año próximo que se jugará en Venezuela.

¿Messi jugará ante Bolivia?

De cara al cotejo del martes a las 17 ante Bolivia, no se sabe si Lionel Messi, quien no está lesionado pero arrastra una seguidilla de 12 partidos en 49 días, jugará. Sin embargo, es probable que no juegue en la altura.

Messi.jpg

La Pulga, de 36 años, y autor de un golazo para vencer a Ecuador en el debut, fue reemplazado a falta de tres minutos para el cierre de ese partido, ya que -según dijo el DT Lionel Scaloni- La Pulga pidió el cambio.