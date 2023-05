Qué dijo Pablo Solari sobre el penal en el Superclásico que causó indignación en Boca

►TE PUEDE INTERESAR: Los memes del Superclásico entre River y Boca

“Para mí fue penal, queda evidenciado en las reacciones que tienen los jugadores de Boca. Cuando pasa esa jugada, Sández se agarra la remera y otros se agarraron la cabeza. Queda evidenciado que obviamente fue penal y lo vieron hasta ellos”, le dijo a TyC Sports.

“Obvio fue contacto, es penal. Él no me ve, yo vengo desde atrás, él nunca toca la pelota tampoco. Así que no hay mucha que dar”, culminó.

La jugada polémica

Lo que viene para River

Con la mira en el partido por la Liga Profesional, el DT Martín Demichelis tiene planificado jugar con todos los titulares ante Talleres de Córdoba para rotar recién en la fecha siguiente frente a Platense, justo en la semana previa al partido clave por Copa Libertadores de América frente a Sporting Cristal el 25 de mayo.

La apuesta de Demichelis es sostener la ventaja en el campeonato local antes de entrar en la recta final de la zona de grupos, en especial con los partidos en Lima y luego de local ante Fluminense el 7 de junio, donde no hay margen de error para clasificarse.

De este modo, el equipo para jugar el domingo a las 21.30 podría tener una sola modificación con el ingreso de Paulo Díaz en lugar de Emanuel Mammana, ya que tanto Lucas Beltrán como Nicolás de la Cruz, se entrenaron con normalidad luego de terminar golpeados ante Boca.

Así un posible 11 para visitar a la Docta sería con Franco Armani, Milton Casco, Paulo Díaz, Leandro González Pírez y Enzo Díaz; Agustín Aliendro, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Esequiel Barco e Ignacio Fernández; y Lucas Beltrán.