Qué dijo Lionel Scaloni sobre la convocatoria de Alejandro Garnacho a la selección argentina

Decisión futbolística y "humana"

"Lo de Garnacho es una decisión futbolística. No nos gusta traer jugadores y dejarlos afuera constantemente", señaló Lionel Scaloni en el contacto que tuvo con de prensa en el predio de la AFA donde trabajó el equipo argentino.

"Todos quieren estar, está buenísimo, pero la parte humana juega. Hubiera sido fácil traerlo, estar acá. Es un chico que está en el radar nuestro, va a seguir estando. Recién empieza y tiene un enorme futuro", detalló Scaloni.

Scaloni habló sobre otras citaciones

Alejandro Garnacho, de 19 años, no sumó minutos en la pasada doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas (1-0 vs. Paraguay y 2-0 vs. Perú). El delantero del Manchester United, nacido en España, pero de madre argentina, fue citado por primera vez para los amistosos ante Australia e Indonesia, donde jugó algunos minutos. De forma oficial, sólo disputó 6 minutos en el triunfo 3-0 ante Bolivia en La Paz por Eliminatorias Sudamericanas.

En ese sentido, el seleccionador argentino indicó que el delantero Ángel Correa, uno de los campeones del mundo, transita el mismo camino: "No hablamos con él porque hay varios chicos que no están. Hoy son 24 jugadores de campo, pero decidimos que esté Paulo Dybala y son decisiones difíciles y duras".