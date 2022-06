Qué dijo Carlos Castro sobre el fallecimiento del hincha de Independiente Rivadavia

"El Jefe del operativo nos dijo que Morcos había fallecido por un paro cardíaco. No hubo enfrentamiento de barras", aclaró.

Carlos Castro se siente triste por el fallecimiento de Pablo Morcos y reconoció: "No es una muerte más para nosotros, era un empleado del club y tenía más de diez años de antigüedad en la institución. Estaba en contacto con nosotros, porque trabajaba en el club. Pablo ya no está y no tiene forma de decir fue lo que sucedió, era un tipo joven que tenía mucho por vivir".

"Esto que pasó es lo que pasa en cualquier cancha del fútbol argentino, algunos llegan tarde, no tienen entrada y empiezan a empujar , sólo que esta vez terminó mal", contó.

El comunicado de Independiente Rivadavia

"A raíz de los acontecimientos de público conocimiento brindamos nuestras condolencias a familiares y amigos de nuestro socio y empleado del club Pablo Morcos. Ante dicho suceso el club permanecerá cerrado por duelo los días jueves 9 y 10 de junio, sin actividades deportivas. La secretaría seguirá trabajando en su horarios habituales", dijo la Lepra en un comunicado.