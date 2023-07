Qué dijo Braian Sánchez sobre el choque entre Independiente Rivadavia y Racing de Córdoba

Braian Sánhez-.jpg Braian Sánchez está enfocado en el partido ante Racing, en Córdoba. Foto: Prensa Independiente Rivadavia

El volante arrancó opinando sobre el empate ante Atlanta y admitió: "Nos fuimos con bronca con el empate en nuestra cancha. Hicimos los méritos para lograr los tres puntos y sobre el final nos empataron el partido. Creo que nos faltó más eficacia. Ahora estamos metidos en el choque ante Racing, en Córdoba"

Braian Sanchez......jpg Braian Sánchez junto al DT Alfredo Berti

"Todos los partidos son duros, ahora tenemos un compromiso muy difícil, pero el grupo se siente muy fuerte y con ganas de volver al triunfo", agregó.

"Me siento muy bien con ganas de dejar todo en cada partido que me toca defender la camiseta de Independiente Rivadavia y aportando lo mío desde el lugar que me toque ocupar", cerró.

Alfredo Berti mantendrá el mismo equipo que empató ante Atlanta

Los once titulares de la Lepra para jugar ante Racing en el estadio Miguel Sancho de Córdoba, serían los mismos que igualaron ante Atlanta: Maximiliano Gagliardo; Luciano Abecasis, Mauro Maidana, Santiago Flores y Juan Manuel Elordi; Ezequiel Ham, Franco Romero, Diego Tonetto, Victorio Ramis; Braian Sánchez y Alex Arce.