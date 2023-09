Qué dijo Ángel Di María sobre su capitanía y la ausencia de Messi

Con relación al uso de la cinta de capitán ante la ausencia de Lionel Messi, el delantero del Benfica de Portugal comentó "fue algo muy lindo, pero fue porque no estaba 'Leo'. No hablamos nada con él respecto del tema, porque hasta último momento no se sabía si iba a jugar, pero bueno la responsabilidad quedó para mí y fue muy lindo".

