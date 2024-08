Qué dijeron Advíncula y Merentiel después de la eliminación de Boca ante Cruzeiro

merentiel 4.jpg

Por otro lado, Advíncula escribió: “No estoy bien como yo quisiera, pero tampoco estoy mal como otros quisieran. Sigo aquí, de pie, dando pelea y puede que me caiga, pero te aseguro que en el suelo, pero te aseguro que en el suelo no me quedo”.

►TE PUEDE INTERESAR: Qué dijo Diego Martínez y cuál es el futuro de Boca tras ser eliminado de la Copa Sudamericana

La gran mayoría de los hinchas xeneizes mostraron su apoyo tanto con el atacante como con el defensor a pesar de las críticas y se los recibió de buena manera cuando arribaron al hotel tras la eliminación, con abrazos y saludos para calmar la tensión.

Merentiel-redes.jpg

Merentiel y Advíncula quedaron muy bajoneados tras la caída de Boca

El uruguayo tuvo una chance clara a los 48 minutos del segundo tiempo que pudo haber cambiado la historia, pero su falla en la tanda de penales hizo que se retirara del Mineirao entre lágrimas para luego ser contenido por el entrenador.

Advíncula-redes.jpg

Por otro lado, el peruano se manifestó muy compungido por haber sido expulsado antes del minuto de juego por un pisotón de atrás que le hizo ver la roja directa, pero aseguró estar fuerte: “Esto sigue gracias a los que están por el apoyo”.