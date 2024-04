Preocupante: una seguidilla de lesiones en los ligamentos acecha en la Copa de la Liga Profesional

En el mensaje, el referente del cuerpo médico de Boca, advirtió sobre la seguidilla de lesiones ligamentarias en el fútbol argentino, las que adjudicó a una serie de factores que inciden directa o indirectamente en la salud de los jugadores y que terminan dañándola más de la cuenta.

Blondel.jpg Lucas Blondel es uno de los tantos lesionados en los ligamentos.

En su publicación, Batista indicó que son diecinueve las lesiones ligamentarias en lo que va de la .temporada del fútbol argentino y enumeró varios ítems que son para tener en cuenta. "Calendario muy apretado, terrenos de juego en algunos casos en mal estado, modas en el uso de tapones semicirculares en lugar de tapones redondos, stress psíquico (todos se juegan algo, descenso, clasificar a instancias finales, etc), fatiga física. El futbol argentino es sumamente difícil, el trabajo de los preparadores físicos es excelente", enumeró.

Además señaló: "Esto trae aparejado que el jugador no tenga un segundo sin q reciba la presión de dos y hasta tres rivales. (Stress físico y mental)". En el mismo sentido, el médico hizo una comparación con las ligas de Europa: "si bien la mayoría son lesiones indirectas también debo remarcar que en el futbol europeo se protege más al jugador. Una o dos faltas, amarilla y luego roja".

pozzo 1.jpg Toto Pozzo es otro de los afectados por esta lesión.

Por último, Juan Pablo Batista, también cirujano y traumatólogo del equipo de Diego Martínez, culminó su análisis exponiendo su conclusión sobre la preocupante situación que atraviesa el fútbol argentino: "De todo esto se me ocurre una sola conclusión: NO veo una salida rápida. Se seguirán rompiendo cada vez más jugadores, esto es INEVITABLE. No hay programas de prevención que se puedan instaurar porque las variables a corregir son muchísimas y tocan intereses económicos en muchos casos. Una pena!!".

Juan Pablo Bstista.jpg El mensaje completo del médico del plantel profesional de Boca.

Cuánto tarda en recuperarse un jugador de una lesión en los ligamentos

Dependiendo el grado de la lesión y la evolución de cada organismo, con un tratamiento óptimo de un cuerpo médico especializado, la recuperación puede ir de 7 a 9 meses para volver a pisar una cancha.

rotura ligamento.jpg

Todos los jugadores lesionados en sus ligamentos en lo que va del 2024